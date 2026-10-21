MUSKİ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (MUSKİ) iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çalışan sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, iş yerlerinde güvenli çalışma şartlarının oluşturulması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği açıklandı.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül başkanlığında gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kurulu toplantısında, mevcut uygulamalar ve iş güvenliği süreçleri ele alındı. Toplantıda ayrıca, çalışmalara katkılarından dolayı Çevre Koruma Dairesi Başkanı Harika Özkan ile Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Sait Güller’e teşekkür belgeleri Genel Müdür Yılmaz Şengül tarafından verildi.