Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri MUSKİ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

        MUSKİ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (MUSKİ) iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        MUSKİ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (MUSKİ) iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çalışan sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, iş yerlerinde güvenli çalışma şartlarının oluşturulması için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği açıklandı.

        MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül başkanlığında gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kurulu toplantısında, mevcut uygulamalar ve iş güvenliği süreçleri ele alındı. Toplantıda ayrıca, çalışmalara katkılarından dolayı Çevre Koruma Dairesi Başkanı Harika Özkan ile Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Sait Güller’e teşekkür belgeleri Genel Müdür Yılmaz Şengül tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Bodrum'da yelkenler, 38. kez The Bodrum Cup için açıldı
        Bodrum'da yelkenler, 38. kez The Bodrum Cup için açıldı
        Muğla'da gençler kendi yazdıkları skeçleri sahneledi
        Muğla'da gençler kendi yazdıkları skeçleri sahneledi
        Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
        Bodrum'da motosikletin çarptığı 79 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti Kaza güvenlik kamera...
        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti Kaza güvenlik kamera...
        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada
        Bodrum'da motosikletin çarptığı yaya öldü; kaza anı kamerada
        FTSO'da yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul asil üyeleri belli o...
        FTSO'da yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul asil üyeleri belli o...