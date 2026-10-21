Bodrum'da yelkenler, 38. kez The Bodrum Cup için açıldı

Bu yıl 1924 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 38. The Bodrum Cup'ta yarışçılar, ilk gün Bodrum açıklarında buluştu.

Önceki akşam gerçekleştirilen geleneksel kampana töreninin ardından, ilk yarışın startı öncesinde bu yıl hayatını kaybeden The Bodrum Cup dostları ve denizciler anısına düzenlenen törende denize çelenk bırakıldı. SumOne etabı için verilen startla beş etaplık yarışın denizdeki mücadelesi başladı. 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci, toplam 79 deniz millik parkurda mücadele etmek üzere yelken açtı. Ekipler, ilk gün BodrumBodrum rotasındaki 12 millik etapta kategorilerinde dereceye girmek için yarıştı.

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Yarış öncesindeki çelenk töreninde, bu yıl vefat eden Fidel Berber, Hasan Karadeniz, Aykan Er, 'Şöhret Neco' lakaplı Necati Kocadon, Aysun Kaptan olarak tanınan Aysun Enünlü Kurutaş, Dr. Sezgin Gökmen, Sami Akbaş, (Maçakızı) Ayla Emiroğlu ve Taylan Gebeş anıldı. Bodrum'un denizcilik yaşamına, Mavi Yolculuk kültürüne ve The Bodrum Cup'a katkı sunan dostların hatırası, denize bırakılan çelenkle selamlandı.

Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyük Şehir Belediyesi Adına Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Yarbay Orhan Öğrenci, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Ali Murat Mahmat, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, Bodrum İlçe Turizm Müdürü Özcan Canbaz, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Ağanlar Shipyard & Marina CEO'su ve Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya, Tay Group Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Özer, Cactus Hotels Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben Hakan, Fidel Berber'in eşi Özlem Kıyat Berber, The Bodrum Cup Kurucu ve Onursal Başkan Erman Aras ile yarışçılar ve denizciler katıldı.

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Ana sponsor OPET; platin sponsorlar Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort, SumOne ve Yalıkavak Marina; silver sponsorlar Arvento, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Blueway, Era Outdoor ve Eskiceshme Otel, 38. The Bodrum Cup'a katkı sunuyor. Bodrum Gemisi 25. Yıl Yenileme Projesi'ne İMEAK Deniz Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Ağanlar, Anadolu Sigorta, International, Victron Energy, Aqua Yachting, EMA Endüstri, Duratek, Alphamare, Marina Deniz Araçları, Velenamast, Erkab Kablo, IBC Yachting, Artı, Admiral Marine Equipment, AKYA Denizcilik ve Su Ürünleri, Data, Tekno Marin, Levent Yılankaya Denizcilik ve Arıtma Sistemleri, Gemtac, Yılmaz Metal, Düzgit ve İnter Orman Ürünleri destek veriyor.

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Süleyman Uysal: "Bodrum Gemisi'nin kısa süre içinde yerini alması için çalışıyoruz"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışın başlamasına ilişkin şunları söyledi:

"Her yıl ekim ayında aynı heyecanla yeniden buluşuyoruz. Bu sabah start hattında hem yarışa başlamanın sevincini hem de bu yıl aramızdan ayrılan dostlarımızın eksikliğini hissettik. The Bodrum Cup'ı var eden, ona emek veren ve her yıl yeniden sahip çıkan insanlar. Bu yıl odağımıza aldığımız Bodrum Gemisi de bu ortak emeğin bir eseri. Geminin kısa süre içinde yeniden gençlerle buluşması ve denizcilik eğitimlerinde yerini alması için çalışıyoruz. Bodrum'dan Knidos'a, Ortakent'ten Yalıkavak'a uzanan rotada tüm ekiplerimize güzel rüzgarlar, güvenli ve keyifli bir yarış diliyorum. Yarışçılarımıza, komitemize, sponsorlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum."

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Taypa Genel Müdürü Burak Karaarslan, SumOne'ın The Bodrum Cup ile gerçekleştirdiği iş birliğine ilişkin, "38. The Bodrum Cup'ın açılış etabına SumOne markamızla adımızı vermekten ve bu köklü organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yelken sporu; doğayla uyumu, dayanıklılığı, hareket özgürlüğünü ve ekip ruhunu bir araya getiriyor. Bu değerler, SumOne'ı geliştirirken benimsediğimiz tasarım ve mühendislik yaklaşımıyla da örtüşüyor. Tay Group'un yaklaşık 50 yıllık tekstil deneyiminden doğan SumOneile performansı, konforu ve işlevselliği bir araya getiren yeni nesil bir giyim anlayışı sunuyoruz. The Bodrum Cup iş birliğimizle bu yaklaşımımızı denize taşımaktan, aynı zamanda Bodrum'un köklü denizcilik kültürünün yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. SumOne etabında yarışan tüm sporcuları kutluyor, bütün ekiplere başarılı ve keyifli bir yarış diliyorum" ifadelerini kullandı.

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SumOne koleksiyonu Bodrum Gemisi için destek sağlayacak

İlk etaba adını veren SumOne, The Bodrum Cup için hazırladığı koleksiyonla da organizasyona eşlik ediyor. Tay Group bünyesinde geliştirilen markanın, yelken sporunun şartları düşünülerek tasarlanan koleksiyonunun satışından elde edilecek gelir, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı'na (BOSAV) bağışlanarak Bodrum Gemisi'nin giderlerine katkı sağlayacak.

Bodrum Gemisi 25 yaşında

Bu yıl 25. yaşını kutlayan Bodrum Gemisi, 38. The Bodrum Cup'ın odağında yer alıyor. The Bodrum Cup'ın içinden doğan ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan yelkenli okul gemisinin bakım ve yenileme projesi, kurumların ve denizcilik sektörünün katkılarıyla yürütülüyor. Ağanlar Tersanesi'nde süren çalışmaların ardından geminin kısa süre içinde denizcilik eğitimlerinde, uluslararası projelerde ve kültürsanat etkinliklerinde yeniden yerini alması hedefleniyor.

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Yarışlar, bugün BodrumKnidos arasındaki 20 millik Ruins Luxury Resort etabı ile devam edecek. Yelkenliler, yarın KnidosOrtakent arasındaki 20 millik Yalıkavak Marina etabında, 23 Ekim Cuma günü ise OrtakentYalıkavak arasındaki 15 millik OPET etabında mücadele edecek. Organizasyonun son günü olan 24 Ekim Cumartesi günü YalıkavakYalıkavak arasında 12 millik Anadolu Sigorta etabı gerçekleştirilecek.

Yarışların ardından 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Yalıkavak Marina'da düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren ekipler ödüllerine kavuşacak. Organizasyon, saat 21.30'da gerçekleştirilecek Pinhani konseriyle sona erecek. Öte yandan Dr. Şahin Ünal'ın 'The Bodrum Cup Özel' isimli yağlı boya resim sergisi de 1924 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Yarış Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.