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        Dalaman'da hükümlülerle Ahilik geleneği yaşatıldı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hükümlülerin mesleki eğitimlerine katkı sağlamak ve Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Dalaman'da hükümlülerle Ahilik geleneği yaşatıldı

        Muğla’nın Dalaman ilçesinde, hükümlülerin mesleki eğitimlerine katkı sağlamak ve Ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Dalaman Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dalaman Adalet Mesleki Eğitim Merkezi, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda, biri hükümlü iki kişiye Ahilik kaftanı giydirilerek kuşak bağlandı. Geleneksel Ahilik duasının ardından demir dövüldü.

        Etkinlikte hazırlanan stantlarda çeşitli ürünler sergilendi.

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        Dalaman Kaymakamı Ferhat Vardar, programda yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün yüzyıllardır sürdürülen köklü bir gelenek olduğunu söyledi.

        Etkinlikte birlik ve beraberlik ile usta-çırak ilişkisini gördüklerini belirten Vardar, mesleki eğitim alan hükümlülerin ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra kendi işlerini kurarak Ahilik kültürünü yaşatmalarını ve yeni çıraklar yetiştirmelerini temenni etti.

        Dalaman Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Aytül Deniz, 2018'den bu yana 820 hükümlünün kalfalık, 251 hükümlünün ustalık, 159 hükümlünün ise usta öğreticilik belgesi aldığını söyledi.

        Deniz, eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.

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        Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tunahan Küçük de Ahiliğin dürüstlük, emek, dayanışma ve kardeşliği esas alan köklü bir kültür olduğunu ifade etti.

        Ahilik anlayışının meslek öğretmenin yanı sıra iyi insan yetiştirmeyi de amaçladığını belirten Küçük, ceza infaz kurumunda Ahilik Haftası etkinliğinin ilk kez düzenlendiğini söyledi.

        Küçük, etkinliğin geleneksel hale gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa Dalaman 16. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Dalaman Tarım Açık İnfaz Kurumu Müdürü Serdar Mengüaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersin Avcı, Dalaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tunahan Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şeyma Polat, İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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