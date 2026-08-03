Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen iki can salındaki 2'si çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​ Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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