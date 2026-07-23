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        Datça'da akıntıya kapılan 2 tatilci tekneyle kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 tatilci, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Datça'da akıntıya kapılan 2 tatilci tekneyle kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 tatilci, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü Sahili'nde yüzerek açılan 2 tatilci, dalga ve rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemeyince akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden Taner Kapcı, mahalle muhtarı Erdi Arslan ve Gökay Kurnaz, tekneyle denize açılarak tatilcileri kurtardı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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