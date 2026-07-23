Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi. Mikonos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi. Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 746 yolcu ve 924 personel bulunduğu bildirildi. Geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.

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