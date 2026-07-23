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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi

        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Bodrum'a "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" kruvaziyeriyle 2 bin 746 yolcu geldi.

        Mikonos Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.

        Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 746 yolcu ve 924 personel bulunduğu bildirildi.

        Geminin bir sonraki durağının Girit Adası olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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