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        Fethiye'de yanan alanlar havadan görüntülendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan ve bugün kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanlar, helikopterle görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Fethiye'de yanan alanlar havadan görüntülendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan ve bugün kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanlar, helikopterle görüntülendi.

        Gökçeovacık Mahallesi'nde başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangın, havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 24 saat sonra kontrol altına alındı.

        Yangın yaklaşık 300 hektarlık alanda zarara neden oldu.

        Yanan alanlar, gazeteciler tarafından Orman Genel Müdürlüğü "Nefes" yangın söndürme helikopteri ile havadan görüntüledi.

        Bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

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