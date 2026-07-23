TMMOB Gıda Mühendisleri Odasından denetim ve istihdam çağrısı

​​​​​​​TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği, Marmaris'te yaptığı basın açıklamasında gıda denetimlerinin artırılması ve gıda mühendisi istihdamının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.



Üye toplantısının ardından yapılan açıklamada, yaz aylarında turizm hareketliliğiyle birlikte artan nüfus nedeniyle güvenli gıdanın halk sağlığı açısından daha da önem kazandığı belirtildi.



Son dönemde yaşanan gıda zehirlenmeleri ile taklit ve tağşiş vakalarına dikkat çekilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 185 gıda mühendisi alımının olumlu olduğu ancak özellikle turizm bölgeleri için yetersiz kaldığı ifade edildi.



Açıklamada, kamu ve özel sektörde gıda mühendisi istihdamının artırılması, denetimlerin güçlendirilmesi, taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi ve Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi'nin hayata geçirilmesi istendi.



Oda ayrıca yürüttüğü imza kampanyasına destek çağrısında bulundu.

