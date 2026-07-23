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        GÜNCELLEME 2 - Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:00 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Gökçeovacık Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından İnlice Mahallesi'ne ulaşan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi. Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

        Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri müdahale etti.


        Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.


        - Yangına 6 dakikada müdahale başladı

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, gazetecilere, dün saat 12.14'te Gökçeovacık mevkisinde başlayan orman yangınına, ekiplerin 6 dakika gibi kısa bir sürede ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyledi.

        Yangın sırasında meteorolojik şartlar bakımından sıkıntılı ve riskli bir durum olduğunu belirten Karacabey, "Bu yangına ilk etapta toplamda 19 hava aracı ve 108 kara ekibi, 600 personelimizi sevk ettik. Sadece tabii ki Orman Genel Müdürlüğü personeli ve araçları değil, Valimizin koordinasyonunda, diğer kamu kurum kuruluşları, Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediyelerimizin ekipleri, ekipmanları yangın mahalline intikal etti ve gönüllülerimiz de bu yangında bizimle birlikte çalıştı." dedi.

        Yangının ilerleme istikametinde özellikle İnlice Mahallesi'ni tehdit ettiğini anlatan Karacabey, çalışmanın ağırlık merkezini, özellikle vatandaşların can güvenliği bakımından meskun mahallin zarar görmemesi adına bu bölgeye kaydırdıklarını dile getirdi.


        - "Büyük bir memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki yangını kontrol altına aldık"

        Havadan ve karadan gün boyu verdikleri mücadele neticesinde 21.30 sıralarında yangının enerjisini düşürdüklerini belirten Karacabey, şöyle devam etti:

        "23.40 sıralarında da yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu duyurduk. Gece boyunca yer ekiplerimizin yaptıkları fedakarca mücadeleler neticesinde, şu an itibarıyla büyük bir memnuniyetle ifade edebiliyoruz ki yangını kontrol altına aldık. Bu yangında yaklaşık tabii, ölçüm neticesinde, hassas tespitler neticesinde ortaya çıkacak, 280 hektar ormanlık alanımız etkilendi. Birçok canlı da ağaçlarla birlikte maalesef etkilenmiş oldu. Tek teselli olacağımız husus varsa, yangın sırasında çok şükür, vatandaşlarımızın, insanımızın ve yangın mahallinde çalışan kendi personelimiz ve diğer ekiplerin hayati tehlikesiyle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmamış olması. Tabii etkilenen orman alanının dışında, orman dışı alan diye ifade ettiğimiz alan da var. Fakat buralarda da önemli ölçüde büyük bir hasarın olmadığını ifade edebiliriz."

        Geçen hafta Milas'ın Bozalan mevkisinde büyük bir orman yangını yaşandığını hatırlatan Karacabey, "O yangın da hızı 40 kilometrenin üzerinde ve yine kuzeyden esen, kuru hava taşıyan bir rüzgarın olduğu ortamda yaşandı. O yangın da bildiğiniz gibi, hem doğu istikametinde hem batı istikametindeki blok orman alanları, özellikle batı tarafındaki 1600 hektarlık blok orman alanı, orada bulunan yerleşim yeri, yine aynı şekilde doğu tarafında bulunan yerleşim yerine sıçramaması için verdiğimiz etkili ve etkin müdahale neticesinde kontrol altına alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

        Karacabey, Milas'taki sahada da yaklaşık 490 hektarlık orman alanının ve 215 hektarlık orman dışı sahipli arazinin yangından etkilendiğini kaydetti.


        Bir hafta arayla Muğla'da 2 ciddi yangın çıktığına işaret eden Karacabey, daha dikkatli olunmasını istedi.

        Karacabey, ​​​​​​​"Şunu açık yüreklilikle bir kere daha ifade ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanan hiçbir orman alanı, tek bir karış orman alanı tekrar ormanlaştırmanın dışında başka bir maksatla kullanılmadı, kullanılmayacak." diye konuştu.

        Bekir Karacabey, yangına müdahale çalışmalarında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile ekiplere teşekkür etti.


        Gökçeovacık Mahallesi'nde dün çıkan yangın İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşmış, buradaki bazı evler tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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