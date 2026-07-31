Datça'da bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla Karaköy Mahallesi'nde "Datça Mesleki Eğitim Merkezi" açıldı.



Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütülen MESEM (çıraklık) programına yönelik talebin artması üzerine kurulan merkezde, 34 alan ve 194 farklı dalda öğrenci kabul edilecek.



Merkezin hizmete girmesiyle daha önce mesleki eğitim için Marmaris ilçesine gitmek zorunda kalan öğrenciler, eğitimlerini Datça'da sürdürebilecek.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, merkezin gençlere ilgi ve yeteneklerine uygun mesleki eğitim imkanı sağlayacağını kaydetti.​​​​​​​



