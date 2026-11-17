MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Muhammed Sıraç Gündür'ün (12) tedavisi için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Anne Sevil Kotanoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. İmkansız denen her yolu denedik" dedi.

Marmaris'te yaşayan Muhammed Sıraç Gündür'e 1,5 yaşında DMD teşhisi konuldu. Teşhisin ardından anne Sevil Kotanoğlu, oğlunun tedavi süreci için yurt dışındaki sağlık merkezleriyle görüşmelere başladı. Tedavi için Dubai'de bulunan sağlık merkezleriyle temas kuran Kotanoğlu, tedavi için gereken paranın karşılanabilmesi için girişimlerde bulundu. 2,9 milyon dolar tutarındaki tedavi giderlerinin karşılanması için Muğla Valiliği'nin onayı ile 5 Mart'ta yardım kampanyası başlattı. Muhammed için başlatılan bağış kampanyası yüzde 100'e ulaştı.

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'ÇABALARIMIZ SONUCA ULAŞTI'

Sevil Kotanoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Kotanoğlu, paylaşımında, "Bugün doğum günümüz. 12 yıl 2 ay 24 gündür beklediğimiz an. Ve Sıraç, kendi gen haritasını değiştirecek tuşa kendi elleriyle bastı. Günün birinde bir ilacımızın olacağı ve ona ulaşacağımıza hep gönülden inandık. Bunun için her yolu ve ihtimali değerlendirdik. Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. İmkansız denen her yolu denedik. Sıraç'ın başaracağını bilen, ona gönül veren, yanında olan herkese gönülden minnetlerimizi iletiyoruz. Bu yolda yanımızda olduğunuz her an için binlerce kez teşekkür ediyorum. Koyduğunuz her kuruş, Sıraç'ın damarlarında onun geleceğinin tuğla taşlarıdır. Bu ailenin bir parçası olduğunuz için evladımıza verdiğiniz her destek için teşekkür ederim. Çabalarımız, çabalarınızla sonuca ulaştı" dedi.