2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenilen Fethiyespor yarın sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Demokrat Özgür Güneş düdük çalacak. Fethiyespor 12'nci haftaya girerken 8 puan topladı ve 13'üncü sırada yer aldı. Son 4 maçını kazanıp çıkışa geçen Kütahyaspor ise 16 puanla 7'nci basamağa yükseldi.

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