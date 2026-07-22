Fethiye açıklarında deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, ticari yatta rahatsızlanan kişi de yine Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

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