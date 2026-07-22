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        Fethiye açıklarında deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Fethiye açıklarında deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi tahliye edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki deniz araçlarında yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, ticari yatta rahatsızlanan kişi de yine Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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