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        Fethiye'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Fethiye'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce kara üzerinde tespit edilen 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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