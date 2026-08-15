Fethiye'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

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