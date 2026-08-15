Fethiye'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 15.08.2026 - 19:55 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Ekiplerce kara üzerinde tespit edilen 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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