Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adada yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Fethiye'de adada yaralanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki adada yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tersane Adası'nda bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        G.Saray'dan TFF'ye 'yabancı' formülü!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Hamile eşini öldürüp günlerce cesediyle yaşamıştı! Cezası belli oldu!
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Özçelik: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da barajlarımızda bu yı...
        Doç. Dr. Özçelik: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da barajlarımızda bu yı...
        Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Muğla'da törenle kutlandı
        Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Muğla'da törenle kutlandı
        Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 1820 turist getirdi
        Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 1820 turist getirdi
        Bodrum'daki etkinlik ilgi gördü
        Bodrum'daki etkinlik ilgi gördü
        Pazardaki oyuncak davulla başladı, daha 9 yaşında okul orkestrasının ritmi...
        Pazardaki oyuncak davulla başladı, daha 9 yaşında okul orkestrasının ritmi...
        Namağlup şampiyon Ortakent Yahşi SK U11 takımı kupaya uzandı
        Namağlup şampiyon Ortakent Yahşi SK U11 takımı kupaya uzandı