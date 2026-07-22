Fethiye'de fenalaşan kişinin parasını çalan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşarak yere yığılan kişinin cebindeki parayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada fenalaşan ve yere yığılan kişinin cebinden bir miktar para çalan şüphelinin, olay anına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.Y. (56) olduğunu tespit etti. Seydikemer ilçesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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