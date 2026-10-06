Fethiye'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si Kanada uyruklu, 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si Kanada uyruklu, 5 kişi yaralandı.
Ali Ç. (57) yönetimindeki 48 AID 202 plakalı otomobil ile Mehmet Melih A. (71) idaresindeki 35 BBY 689 plakalı kamyonet, Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine D. (56), Kanada uyruklu Michelle B. (72) ve Daniel Nothon B. (74) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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