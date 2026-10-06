Fethiye'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine D. (56), Kanada uyruklu Michelle B. (72) ve Daniel Nothon B. (74) yaralandı.

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