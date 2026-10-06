Marmaris Ticaret Odası Başkan Adayı Akgül projelerini tanıttı

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkan Adayı İdris Akgül, göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini düzenlediği toplantıyla kamuoyuna duyurdu.

Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Akgül, saha çalışmaları kapsamında üyelerin ve sektör temsilcilerinin talep ile önerilerini dinleyerek kapsamlı bir çalışma programı hazırladıklarını söyledi.

Ticaret Odası üyelerinin günlük iş yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Akgül, "MTO Veri ve Üye Yönetimi Sistemi", "MTO Network: Üye Ticaret ve Avantaj Ağı" ile ortak satın alma imkanı sağlayacak "İMECE" programlarını hayata geçireceklerini ifade etti.

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İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Proje ve Finansman Masası kuracaklarını bildiren Akgül, turizmi çeşitlendirmek amacıyla da deneyim, spor ve sağlık turizmine yönelik rotalar ile "Marmaris Akıllı Turizm Haritası" projesini uygulayacaklarını dile getirdi.

Akgül, kentin yerel ürünlerini "MiM - Made in Marmaris" markası çatısı altında toplayarak ekonomiye kazandıracaklarını, yönetim anlayışı olarak da başkanlık süresini en fazla iki dönemle sınırlamayı ve oda aidatlarını düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Seçimlerin 18 Ekim'de yapılacağını hatırlatan Akgül, tüm oda üyelerini sandığa davet etti.