Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 1400 sentetik ecza, 448 gram skunk, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 lira ele geçirildi.

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