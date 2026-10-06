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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Bodrum ve Milas Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Söz konusu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 1400 sentetik ecza, 448 gram skunk, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 54 bin 300 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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