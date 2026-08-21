Fethiye'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Yangın nedeniyle restoranda ve bitişiğindeki bazı iş yerlerinin çatı kısımlarında hasar oluştu.

Kısa sürede çatıyı saran alevler, restoranın bitişiğindeki bazı işletmelerin çatısına da sıçradı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fethiye Balık Hali'nde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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