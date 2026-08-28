Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aramalarda 981 gram esrar, 6 bin 424 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

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