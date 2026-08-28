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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramalarda 981 gram esrar, 6 bin 424 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 10 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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