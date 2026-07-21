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        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 1 kilo 195 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

        Suça ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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