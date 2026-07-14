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        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

        SABRİ KESEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izler, dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, tozuna dahi dokunulmadan muhafaza ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:38 Güncelleme:
        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - Marmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler 10 yıldır muhafaza ediliyor

        SABRİ KESEN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl önce Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izler, dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, tozuna dahi dokunulmadan muhafaza ediliyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, darbecilerin yaşattıklarını gözler önüne sermek amacıyla onarılmıyor.

        Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan iki aile odası, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

        - Odalar 15 Temmuz gecesindeki gibi duruyor

        Otel yönetimi, 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları demir korkuluklarla koruma altına aldı. Temizlik ve onarım çalışması yapılmayan bölümler, darbe girişimi gecesi yaşanan dehşeti tüm açıklığıyla yansıtıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalarda kurşunlanmış kapı kilitleri, parçalanmış eşyalar, kırık aynalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar dikkati çekiyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencerelerin ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edildiği görülüyor.

        Çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken, bir kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi saldırının boyutunu ortaya koyuyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki mescit olarak kullanılan bölümde yerde serili seccadeler ve tespihler, toplantı masasındaki dağınık dosya ile kağıtlar ile lavabo bölümündeki çatışma izleri de aynen muhafaza ediliyor.

        - Saldırı ve hukuki süreç

        FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda, koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

        Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

        Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

        Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'yi arama çalışmaları ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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