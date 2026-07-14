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        "MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 4 bin 111 turist getirdi

        Panama bayraklı kruvaziyer "MSC Divina", Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:31 Güncelleme:
        "MSC Divina" kruvaziyeri Marmaris'e 4 bin 111 turist getirdi

        Panama bayraklı kruvaziyer "MSC Divina", Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 333 metre uzunluğundaki gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere 4 bin 111 yolcu ile 1279 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

        Yolculardan bir bölümü ise günübirlik turlarla Ortaca ilçesindeki Dalyan Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

        "MSC Divina", akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten hareket edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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