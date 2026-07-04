GÜNCELLEME - Bodrum'da bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye ve etrafa rastgele ateş açan zanlı tutuklandı.



Cevat Şakir Mahallesi Turgutreis Caddesi'ndeki iş yerinin önünde bir kişinin işletmeye ve etrafa ateş açması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen L.A, ekiplerce yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin işletmeye ve çevreye ateş açtığı görülüyor.







