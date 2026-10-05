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        GÜNCELLEME - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Mumcular Mahallesi yakınlarında bulunan Çocuk Mezarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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