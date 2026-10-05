GÜNCELLEME - Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mumcular Mahallesi yakınlarında bulunan Çocuk Mezarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 102 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
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