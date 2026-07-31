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        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 20:50 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava araçlarının yanı sıra arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete bölgede inceleme yaptı.

        Akbıyık, gazetecilere, bugünlerde ülkede olduğu gibi Muğla'nın diğer ilçelerinde de çok fazla orman yangını olduğunu söyledi.

        - "Bugün Muğla'da 6 yangın yaşandı"

        Devletin tüm kuruluşlarının bu gibi durumlarda vatandaşlarla birlikte seferber olduğunu dile getiren Akbıyık, "En üst düzeyde koordinasyon yapılıyor. Yeşilüzümlü'deki yangın da kontrol altına alındı. Bugün Muğla'da 6 yangın yaşandı. Buradaki yangın iki gün önce çıkmıştı kontrol altına aldık. Maalesef havalar çok sıcak, rüzgar çok yüksek, nem de çok düşük. En ufak bir yangın hızla yayılabiliyor." dedi.

        Akbıyık, Yeşilüzümlü'de yaklaşık 5 bin vatandaşın yaşadığını ve ciddi bir tehlike atlatıldığını vurguladı.

        Turizm anlamında Muğla'nın ülkenin gözbebeği olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Burada endişemiz, yangının yerleşim alanlarına sıçrama korkusuydu ama orman kahramanlarımız, AFAD, emniyet, jandarma, belediyelerin tüm imkanlarını seferber ettik. Havadan ve karadan güçlü müdahaleyle yangını kontrol altına aldık. 9 hava aracı, kara araçları ile tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız bugün çıkan 6 yangının tümü kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza yeniden hatırlatmak isteriz. Ormanda ateş yakmasınlar, izmarit atmasınlar. En ufak bir ihmal büyük tahribata neden oluyor. Yeşil vatanımız, gözbebeğimiz ağaçlar yok oluyor. İnşallah bu son olur."

        Akbıyık, orman yangınlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini, ilgili bakanlıkların da yangınları anbean takip ettiğini ve gerekli desteğin sağlandığını anlattı.

        - "Dalaman yangını sabotajını yapan kişi tutuklandı"

        Yangınların çıkış sebeplerini jandarma ve emniyetin araştırdığını belirten Akbıyık, "İnsan ve enerji kaynaklı olan tespitlerimiz var. Tabii bunlar bilirkişiye gidiyor. Ormanlara izmarit atan birçok kişiye işlem yapıyor ve bunları zaman zaman paylaşıyoruz. Tutuklananlar var. Dalaman yangını sabotajını yapan kişi tutuklandı. Diğerleri üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor." diye konuştu.

        Milletvekili Mete ise aynı anda birçok yerde yangın olmasının orman teşkilatının bölünmesine sebebiyet verdiğini söyledi.

        Yangın için en elverişli dönemin yaşandığına işaret eden Mete, "Bu tip yangınlar çıkacaktır. Bize düşen gerekli dikkati göstermek. Vatandaşlarımızı, tatilcileri sürekli uyarmak. Arabalardan dışarıya izmarit ya da cam şişe atılmamasını rica etmek. Allah’a şükür can kaybımız yok. İnşallah bundan daha beteri olmaz. Olağanüstü gayret gösteren, destek veren tüm vatandaşlara ve orman teşkilatına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Otgöz de ormanların milli servet ve çocuklara bırakılacak en büyük miras olduğunu aktardı.

        Orman yangınlarına müdahalenin 11 dakika olduğunu dile getiren Otgöz, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bunu 10 dakikaya nasıl düşürebilirizin mücadelesini veriyor. Öncü ekipler yangına 2 dakikada ulaşıyor. Yangınların çoğu insan kaynaklı. Dikkat etmek zorundayız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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