GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 28.08.2026 - 10:54 Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yılanlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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