Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri GÜNCELLEME - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        GÜNCELLEME - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:40 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Bayır Mahallesi'nde dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.

        Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın bölgesinde sütçülükle uğraşan bazı vatandaşlar, kendi araçlarıyla yangın söndürme havuzlarına su taşıdı.

        Bölgede yaşayan Onurcan Taşçı, AA muhabirine, yangın nedeniyle sütçülüğü bıraktıklarını ve yangın için seferber olduklarını söyledi.

        Yangının olduğu bölgelere su taşıdıklarını anlatan Taşçı, "Gece gündüz demeden su taşıyoruz. İtfaiyeci arkadaşlarımıza bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. Yangın söndürme havuzlarını da dolduruyoruz. Dünden bu yana aralıksız 50-60 sefer yapmışızdır." dedi.

        - Seydikemer'de 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde görev yapan belediye personelinin zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen söndürme çalışmalarına destek verdiği belirtildi.

        Yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli alanlara ulaştırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla Seydikemer'de 52 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere ulaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

        Bayır Mahallesi'nde dün çıkan yangın, geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ve hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Seydikemer ve Fethiye'de alevlere karşı ortak mücadele
        Seydikemer ve Fethiye'de alevlere karşı ortak mücadele
        Yaş alan büyükler hayata hareketle bağlanıyor
        Yaş alan büyükler hayata hareketle bağlanıyor
        Fethiye Gökçeovacık su isale grup hattı yenileniyor
        Fethiye Gökçeovacık su isale grup hattı yenileniyor
        Muğla'da ilk kez uygulanan ECIRS yöntemiyle 4 santimetrelik böbrek taşı tek...
        Muğla'da ilk kez uygulanan ECIRS yöntemiyle 4 santimetrelik böbrek taşı tek...
        Kazada yaralanan genç kurtarılamadı
        Kazada yaralanan genç kurtarılamadı
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı