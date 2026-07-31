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        Köyceğiz Gölü'nde 100 bin sazan yavrusu suya bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:04 Güncelleme:
        Köyceğiz Gölü'nde 100 bin sazan yavrusu suya bırakıldı


        MUĞLA-Muğla'da yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında 576 bin sazan yavrusu göl ve barajlara bırakılacak.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Köyceğiz Gölü'nde düzenlenen etkinlikte 100 bin sazan yavrusu suya bırakıldı.

        Çalışmalar kapsamında ilerleyen günlerde Akköprü Baraj Gölü'ne 460 bin, Menteşe ilçesindeki Kozağaç Göleti'ne ise 16 bin sazan yavrusu bırakılacak. Böylece il genelinde toplam 576 bin sazan yavrusu göllerle buluşturulmuş olacak.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 2016'dan bu yana yürütülen balıklandırma çalışmalarıyla doğal balık stoklarının güçlendirilmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

        Etkinliğe, Muğla Valiliğince 2026'nın "Gençlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden gençler de katıldı. Gençler, sazan yavrularını suya bırakarak balıklandırma çalışmalarına destek verirken su ürünleri kaynaklarının korunması ve çevre bilinci konusunda bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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