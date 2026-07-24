Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Marmaris açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Marmaris açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.


        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Mahallesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Özel teknede rahatsızlanan vatandaş için tıbbi tahliye
        Özel teknede rahatsızlanan vatandaş için tıbbi tahliye
        Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferi sırasında otağını kurduğu Stratonikeia...
        Kanuni Sultan Süleyman, Rodos seferi sırasında otağını kurduğu Stratonikeia...
        Muğla'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Muğla'da iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele kapsamında bu yıl 60 yapı yıkıldı
        Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele kapsamında bu yıl 60 yapı yıkıldı
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Lüks butik kruvaziyer "National Geographic Orion" Bodrum'a geldi
        Lüks butik kruvaziyer "National Geographic Orion" Bodrum'a geldi