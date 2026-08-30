Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, TCG Bora'yı ziyaret etti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında halkın ziyaretine açılan TCG Bora'yı ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Kaya'ya şehit aileleri ve gaziler de eşlik etti.

Kaya, şehit ailelerine ve gazilere duyulan minnet ve vefayı burada bir kez daha dile getirdi.

Kaymakam Kaya, ziyarette geminin görev ve faaliyetleri hakkında yetkililerden de bilgiler aldı.