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        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, TCG Bora'yı ziyaret etti

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında halkın ziyaretine açılan TCG Bora'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, TCG Bora'yı ziyaret etti

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında halkın ziyaretine açılan TCG Bora'yı ziyaret etti.

        Ziyarette Kaymakam Kaya'ya şehit aileleri ve gaziler de eşlik etti.

        Kaya, şehit ailelerine ve gazilere duyulan minnet ve vefayı burada bir kez daha dile getirdi.

        Kaymakam Kaya, ziyarette geminin görev ve faaliyetleri hakkında yetkililerden de bilgiler aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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