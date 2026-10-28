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        MHP Muğla İl Başkanlığınca Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel gazete dağıtıldı

        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, dönemin kıyafetlerini giyen iki çocuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün yazılı olduğu döneme ait gazeteleri protokol üyelerine ve vatandaşlara dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:17 Güncelleme:
        MHP Muğla İl Başkanlığınca Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel gazete dağıtıldı

        Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, dönemin kıyafetlerini giyen iki çocuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün yazılı olduğu döneme ait gazeteleri protokol üyelerine ve vatandaşlara dağıttı.

        MHP Muğla İl Başkanlığınca Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kapsamındaki törende, milli mücadelenin ruhunu yansıtan özel basım gazeteler hazırlandı.

        Tören alanında dönemin kıyafetleriyle gazete dağıtan çocukların "Yazıyor, yazıyor... Yarın Cumhuriyet ilan ediliyor" şeklindeki nidası, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

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        MHP Muğla İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in ilan edildiği günkü heyecanın ve bağımsızlık ruhunun aynı bilinçle yaşatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele şehitleri rahmetle anıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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