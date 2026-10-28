MHP Muğla İl Başkanlığınca Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel gazete dağıtıldı

Açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele şehitleri rahmetle anıldı.

MHP Muğla İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in ilan edildiği günkü heyecanın ve bağımsızlık ruhunun aynı bilinçle yaşatıldığı belirtildi.

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, dönemin kıyafetlerini giyen iki çocuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünün yazılı olduğu döneme ait gazeteleri protokol üyelerine ve vatandaşlara dağıttı.

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