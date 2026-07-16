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        Milas'taki orman yangınına havadan müdahale uçaktan görüntülendi

        Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale uçaktan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Milas'taki orman yangınına havadan müdahale uçaktan görüntülendi

        Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale uçaktan görüntülendi.

        Gürçamlar Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katılan yangın söndürme uçağının denizden su alarak alevlerin etkili olduğu alana gerçekleştirdiği sortiler uçaktan görüntülendi.

        Görüntülerde, uçağın deniz yüzeyinden su aldığı, ardından yangın bölgesine ulaşarak taşıdığı suyu alevlerin üzerine bıraktığı anlar yer alıyor.

        Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisinde 14 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının havadan ve karadan yaptığı çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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