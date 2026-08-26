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        MSKÜ'de İlahiyat Fakültesi ve Hayvan Hastanesi temeli atıldı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) yapılacak İlahiyat Fakültesi binası ile Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        MSKÜ'de İlahiyat Fakültesi ve Hayvan Hastanesi temeli atıldı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) yapılacak İlahiyat Fakültesi binası ile Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin temeli törenle atıldı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, MESA Holding'in desteğiyle yapılacak İlahiyat Fakültesi binasının öğrencilere modern bir eğitim ortamı sağlayacağını belirtti.

        Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin ise bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını aktaran Akbıyık, hastanenin ileri düzey teşhis ve tedavi hizmetleri sunacağını ifade etti.

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        MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise iki önemli yatırımın temelini aynı gün atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İlahiyat Fakültesi binasının MESA Holding'in katkılarıyla, Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin ise kamu bütçesiyle yapılacağını belirten Kaçar, yatırımların üniversitenin eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarını geliştireceğini ifade etti.

        Kaçar, yatırımların sadece bina yapımından ibaret olmadığını belirterek, üniversitenin fiziki ve akademik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ercan Torunoğulları da yaptıkları konuşmalarda yatırımların hayırlı olmasını diledi.

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        Konuşmaların ardından dua edildi ve protokol üyelerinin butona basmasıyla iki yatırımın temeli atıldı. Tören sırasında inşaat alanlarında beton dökümü de gerçekleştirildi.

        MSKÜ ile MESA Holding arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yapılacak İlahiyat Fakültesi binasının yaklaşık 300 milyon liraya mal olması planlanıyor.

        Modern eğitim ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanacak binada derslikler, amfiler, akademik ofisler, toplantı ve seminer salonları ile ortak kullanım alanları bulunacak.

        Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi için 27 Nisan 2026'da açık ihale gerçekleştirildi. KDV hariç 239 milyon 972 bin lira bedelle yapılacak hastanenin 800 günde tamamlanması planlanıyor.

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        Toplam 4 bin 793 metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, 4 bin 588 metrekarelik ana bina ile 205 metrekarelik müstakil nekropsi binasından oluşacak.

        Hastanede ayrıca 2 bin 590 metrekarelik otopark alanı bulunacak.

        Projenin 13 Ağustos 2028'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

        Törene, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP İl Başkanı Emrah Oltulu, MESA Holding temsilcileri, akademisyenler ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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