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        Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Samsun'dan derecelerle döndü

        Samsun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak yarışlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Samsun'dan derecelerle döndü

        Samsun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak yarışlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2026 faaliyet programında yer alan ve 524 sporcunun katıldığı organizasyonda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 7 sporcu ve 1 antrenörle yer aldı.

        Müsabakalarda Hazal Burun, Ecesu Demircan ve Songül Lök'ten oluşan Makaralı Yay Kadın Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

        Emircan Haney ve Ecesu Demircan'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Takımı ikinci, Makaralı Yay U21 Kadın Takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

        Bireysel mücadelelerde ise Hazal Burun gümüş, Emircan Haney bronz madalya kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuları ve antrenör Ejder Sözen'i tebrik ederek gençlere örnek oldukları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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