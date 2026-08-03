Seydikemer'deki yangında zarar gören üreticilere büyükşehir belediyesinden destek



MUĞLA-Muğla Büyükşehir Belediyesince, Seydikemer ilçesinde meydana gelen orman yangınında tarım arazileri ve hayvanları zarar gören üreticilere destek verileceği bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 3. Bölge Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Hasar gören alanları yerinde inceleyen ve vatandaşların taleplerini dinleyen ekipler, tarımsal üretimin yeniden sürdürülebilmesi için çalışmaların başladığını belirtti.



Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağduriyet yaşayan üreticilere gerekli tüm destekler belediye tarafından resmi olarak ulaştırılacak.



Açıklamada görüşüne yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangında zarar gören üreticilerin acısını paylaştığını, yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.



Aras, hasar tespit çalışmalarının ardından hayvanlarını ve tarım alanlarını kaybeden vatandaşlara gerekli destekleri sağlayacaklarını kaydetti.





- Olay





Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan yangın geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ile hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti. Söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.



