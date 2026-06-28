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        Muğla merkezli düzensiz göçmen operasyonunda 18 kişi yakalandı

        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Muğla merkezli düzensiz göçmen operasyonunda 18 kişi yakalandı

        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmenleri kente getirerek botla ülkeden çıkış organizasyonu yapanlarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

        Fethiye merkezli Seydikemer ilçesinin yanı sıra İstanbul, Antalya, İzmir'de belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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