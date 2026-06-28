Muğla merkezli düzensiz göçmen operasyonunda 18 kişi yakalandı
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen düzensiz göçmen operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmenleri kente getirerek botla ülkeden çıkış organizasyonu yapanlarla ilgili çalışma gerçekleştirdi.
Fethiye merkezli Seydikemer ilçesinin yanı sıra İstanbul, Antalya, İzmir'de belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
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