Muğla'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O'nun kentte olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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