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        Muğla'da aileler çocuklarıyla doğada buluştu

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Doğayla Büyüyen Aileler" temasıyla "Aile Kampı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Muğla'da aileler çocuklarıyla doğada buluştu

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Doğayla Büyüyen Aileler" temasıyla "Aile Kampı" etkinliği düzenlendi.


        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Günnücek Sığla Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin katıldı.

        Aileler ve çocuklarla bir araya gelen Kaya ve Çokçetin, katılımcılarla sohbet etti.

        Etkinlikte çocukların doğayla iç içe vakit geçirmeleri amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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