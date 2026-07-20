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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da bir haftada 19 bin araç denetlendi, 73 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Muğla'da bir haftada 19 bin araç denetlendi, 73 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 97 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Muğla'da bir haftada 19 bin araç denetlendi, 73 sürücünün ehliyetine el konuldu

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 97 araç kontrol edildi.

        Kent genelinde yürütülen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen bin 740 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle 73 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 167 araç trafikten men edildi.

        Ekipler, denetimlerin yanı sıra trafik güvenliği konusunda bin 86 sürücüye eğitim verdi.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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