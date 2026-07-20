Muğla'da bir haftada 19 bin araç denetlendi, 73 sürücünün ehliyetine el konuldu
Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 97 araç kontrol edildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 97 araç kontrol edildi.
Kent genelinde yürütülen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen bin 740 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle 73 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 167 araç trafikten men edildi.
Ekipler, denetimlerin yanı sıra trafik güvenliği konusunda bin 86 sürücüye eğitim verdi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
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