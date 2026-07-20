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        Milas-Bodrum Havalimanı haziran ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdi

        Milas-Bodrum Havalimanı, haziran ayında 578 bin 754 yolcu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Milas-Bodrum Havalimanı haziran ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdi

        Milas-Bodrum Havalimanı, haziran ayında 578 bin 754 yolcu ağırladı.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının bu yılın altıncı ayında 578 bin 754 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.

        Açıklamada, uçak sayısının 5 bin 12, taşınan yük miktarının da 6 bin 330 ton olduğu ifade edildi.

        Son 6 ayda ise 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verildiği, uçak sayısının 14 bin 716, taşınan yük miktarının da 14 bin 564 ton olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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