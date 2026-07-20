Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda geçen hafta 28 narkotik olayına müdahale edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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