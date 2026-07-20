Muğla'da orman yangınlarına karşı 23 hava aracı ve 1943 personel görev yapacak

Muğla Valisi İdris Akbıyık, hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.



Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen Medya Buluşması'nda konuşan Akbıyık, son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde orman yangını riskinin artacağını söyledi.



Vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını isteyen Akbıyık, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesini, yol kenarlarına cam şişe, pet şişe ve sigara izmariti gibi yangına neden olabilecek atıkların bırakılmamasını istedi.



Anız, bahçe ve sera temizliği sırasında kesinlikle ateş yakılmaması gerektiğini vurgulayan Akbıyık, orman yangınlarına neden olabilecek davranışlardan kaçınılmasını ve görülen olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.



Muğla'da 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 16 helikopter, 5 uçak ve 2 insansız hava aracından oluşan toplam 23 hava aracının görev yapacağını belirten Akbıyık, kara ekiplerinin de olası yangınlara karşı hazır bekletildiğini ifade etti.



Ormanlık alanların gözetlenmesinde teknolojik imkanlardan da yararlanıldığını dile getiren Akbıyık, il genelinde 36 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu, bunların 17'sinde kameralı gözetleme sistemi yer aldığını, ayrıca ihtiyaç duyulan 5 noktaya insansız kameralı gözetleme sistemi kurulduğunu kaydetti.



Yangınlara müdahale edecek kara gücü hakkında da bilgi veren Akbıyık, orman ekiplerinin 89 ilk müdahale binası ve ekip binalarının yanı sıra 69 farklı noktada konuşlandırıldığını bildirdi.



Akbıyık, "İlimizde 93 arazöz, 33 su ikmal aracı, 38 ilk müdahale aracı, 13 dozer, 12 greyder, 8 ekskavatör, 9 treyler ve 149 pikap ile 1264 yangın işçisi, 284 teknik eleman ve 395 orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 1943 personel yeşil vatanımızı korumak için görev yapacak." dedi.



Yangınların önlenmesine yönelik eğitim çalışmalarının da tamamlandığını belirten Akbıyık, iklim değişikliğinin etkisiyle artan orman yangını riskine karşı farkındalık çalışmalarına ağırlık verildiğini söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde il genelindeki tüm okullarda öğrenci, öğretmen, personel ve idarecilere yönelik eğitimlerin tamamlandığını ifade eden Akbıyık, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda 574 mahallede de bilgilendirme çalışması yürütüldüğünü kaydetti.



Karayollarında yol kenarı temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Akbıyık, arıcılar ve üreticilere yangınların önlenmesi ve erken müdahaleye yönelik eğitimler verildiğini dile getirdi.



Orman yangınlarıyla mücadelede görev alacak ekiplerin işbaşı eğitimlerini tamamladığını aktaran Akbıyık, kara ve hava unsurlarının konuşlandıkları noktalarda göreve hazır beklediğini sözlerine ekledi.



"Yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılıyor"



Akbıyık, orman yangınlarının ardından zarar gören alanların tamamının yeniden ağaçlandırıldığını belirterek, bu alanların başka bir amaçla kullanılmasının yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.



Geçmiş yıllardaki uygulamaların da bunun en somut göstergesi olduğunu belirten Akbıyık, Köyceğiz'de geçen yıl meydana gelen yangının ardından alanın ilk ağaçlandırma döneminde yeniden fidanlarla buluşturulduğunu söyledi.



Yangının etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının müdahalede zaman zaman güçlük yaşadığını dile getiren Akbıyık, buna rağmen sonbahar döneminde yanan alanların hızla ağaçlandırıldığını kaydetti.

