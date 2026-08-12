Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri edildi.

Sahilceylan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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