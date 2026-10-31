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        Muğla'da gençlere Ünides projeleri tanıtıldı

        Muğla'da gençlerin proje üretmelerini ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla ÜNİDES Projeleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Muğla'da gençlere Ünides projeleri tanıtıldı

        Muğla’da gençlerin proje üretmelerini ve gönüllülük çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla ÜNİDES Projeleri Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

        Genç Ofis’te gerçekleştirilen toplantıya gençler yoğun katılım sağladı. Toplantıda ÜNİDES programı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken proje hazırlama aşamaları, başvuru süreçleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Gençlerin fikirlerini somut projelere dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlayan toplantıda, proje geliştirme süreçleri ve gençlerin gönüllülük faaliyetlerinde daha aktif rol almalarının önemi üzerinde duruldu. Yetkililer, gençlerin üretkenliklerini desteklemek, yeni fikirler geliştirmelerine imkan sağlamak ve gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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