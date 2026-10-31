Muğla'dan 9 ayda 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan, yılın 9 aylık döneminde 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, zengin mermer rezervleri ve çeşitliliğiyle doğal taş sektöründe önemli bir konumda bulunuyor.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Muğla'dan yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Işık, yılın ilk 9 ayında 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artış yaşandığını ifade etti.

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Işık, sektörün bu yılki ihracat hedefinin 2023 ve 2024 yıllarında ulaşılan 120-122 milyon dolar seviyesini yeniden yakalamak olduğunu belirterek, "Bu yıl 120 milyon dolar seviyesine yaklaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını alarak ihracatımızı 130 milyon dolar seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sektörün öncelikli hedefleri arasında üretim kalitesini artırmak, alternatif pazarlara yönelmek ve işletmelerin verimliliğini yükseltmek olduğunu aktaran Işık, küresel gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Madencilik sektörü kapsamında değerlendirilen mermer ihracatının 2021'de yaklaşık 105 milyon dolar, 2022'de 132 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildiren Işık, bu rakamın 2023 ve 2024 yıllarında 122 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, 2025'in ise 100-102 milyon dolar seviyesinde tamamlandığını belirtti.

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- Muğla'nın mermer ihracatı 250 milyon dolara ulaşabiliyor

Muğla'da mermer ihracatının yalnızca blok satışından ibaret olmadığını anlatan Işık, işlenmiş ürünlerin yanı sıra Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar gibi çevre illere gönderilen yarı mamullerin de ihracata katkı sağladığına işaret etti.

Ocaklardan çıkarılan blokların yanı sıra işlenmiş ürünlerin de yurt dışına pazarlandığını belirten Işık, blok üretimindeki verimin yüzde 5 ile 15 arasında değiştiğini aktardı.

Muğla'da üretilmesine rağmen ihracatçı firmaların merkezleri başka illerde bulunduğu için kent rakamlarına yansımayan ürünlerin de olduğuna değinen Işık, "Madencilik sektörü kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar olarak görünen ihracat, Muğla'da üretilip çevre illerde işlenen ve oralardan ihraç edilen ürünler de hesaba katıldığında 250 milyon dolar seviyesine ulaşabiliyor." diye konuştu.

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Kentin toplam ihracatının son 5 yılda 750 milyon dolar seviyesinden 1,3 milyar dolara yükseldiğini, ihracatı artırmak amacıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve üniversiteyle ortak projeler yürüttüklerini dile getiren Işık, mermerin çıkarıldığı bölgede işlenmesinin kırsal kesimde istihdam ve ekonomik hareketlilik sağladığını, sektörün bu yönüyle de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.