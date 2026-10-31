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        Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri basınla buluştu

        ​​​​​​​Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Bedir, ilçede 5 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, genel ve yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanlığı üyeleri basınla buluştu

        ​​​​​​​Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Bedir, ilçede 5 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, genel ve yerel seçimlere güçlü şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

        Yeni Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Bedir ve yönetim kurulu üyeleri, Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Göreve yeni başladıklarını belirten Bedir, il başkanlığı seçimini tamamladıklarını, sıradaki hedeflerinin genel başkanı üyelerin katılımıyla ön seçim yöntemiyle belirlemek olduğunu ifade etti.

        Marmaris'te kısa sürede 5 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Bedir, mevcut üye sayılarının 2 bin 215 civarında olduğunu kaydetti.

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        Gençlik ve kadın kolları ile mahalle temsilciliklerini oluşturduklarını bildiren Bedir, sahaya inerek esnafı ve vatandaşları ziyaret edeceklerini belirtti.

        Mazbata almalarının ardından Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle muhtarlarını ziyaret ettiklerini anlatan Bedir, kırsal mahalle muhtarlarıyla da bir araya geleceklerini söyledi.

        Protokol ziyaretleri kapsamında kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve belediye başkanlığını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bedir, Yeni Parti'yi Marmaris'te yapılacak genel ve yerel seçimlere en güçlü şekilde hazırlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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