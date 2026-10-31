Bodrum FK evinde Ümraniyespor'la rakip

Bodrum İlçe Stadı'nda Burak Kamalak'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Bodrum FK'da sakatlıkları devam eden golcü Celal Dumanlı ve orta saha Ahmet Aslan maçta forma giyemeyecek. Ligde 9'uncu sıradaki 17 puanlı Bodrum FK'nın teknik direktörü Burhan Eşer, taraftarın desteği ile Ümraniyespor'u da yeneceklerine inandığını dile getirdi. Ümraniyespor, bir maç eksiğiyle 13 puan toplayıp 14'üncü basamakta yer aldı.

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