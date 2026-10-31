Muğla'da 'Gündüz Bakımevi' yatırımları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanabilmesi için Ortaca ve Köyceğiz’de gündüz bakımevi projelerini hayata geçiriyor. Toplam 188 çocuk kapasiteli olacak iki tesisin yapım çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nca Ortaca Merkez Mahallesi’nde Gündüz Bakımevi, Köyceğiz Gelişim Mahallesi’nde ise Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi inşa ediliyor. Her iki tesis de çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda vakit geçirebilmeleri için modern ve işlevsel alanlarla donatılıyor.

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Ortaca Gündüz Bakımevi 108 çocuğa hizmet verecek

Ortaca Merkez Mahallesi’nde yapımı devam eden Gündüz Bakımevi, 52 milyon 440 bin TL yatırımla hayata geçiriliyor. 968 metrekare inşaat alanına sahip tesis, 108 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Mayıs 2027’de tamamlanması hedeflenen Ortaca Gündüz Bakımevi’nde 6 sınıf yemekhane ve idari ofisler yer alacak.

Köyceğiz’e Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola merkezi

Köyceğiz Gelişim Mahallesi’nde ise 55 milyon 644 bin TL yatırımla Gündüz Bakımevi ve Kısa Mola Merkezi yapılıyor. Bin 600 metrekare inşaat alanına sahip Gündüz Bakımevi, 80 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek. Tesiste 4 sınıf, 2 etkinlik odası ve yemekhane bulunacak. Proje kapsamında ayrıca bağımsız bir Kısa Mola Merkezi de vatandaşların hizmetine sunulacak. Köyceğiz’deki projenin Mart 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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Tesislerde yenilenebilir enerjiden yararlanılacak

Her iki tesis de modern teknik altyapıyla donatılacak. Merkezi klima sistemleri, endüstriyel mutfak ile 7 gün 24 saat izlenebilen yangın ve güvenlik sistemlerinin yer alacağı yapılarda enerji verimliliği de ön planda tutulacak. Tesislerin çatılarına kurulması planlanan güneş enerjisi panelleriyle yenilenebilir enerjiden yararlanılarak enerji verimliliğine katkı sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığında görevli İnşaat Mühendisi Oktay Çınar, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ortaca ve Köyceğiz ilçelerimizde hayata geçirdiğimiz gündüz bakım evi projelerimiz yapım çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Ortaca Merkez Mahallesi'nde yapımına devam ettiğimiz gündüz bakım evi projemizde 52 milyon 440 bin TL yatırımla hayata geçiriyoruz. Projemizi 2027 yılı Mayıs ayında tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. 968 metrekarelik inşaat alanından oluşan Ortaca Gündüz Bakım Evimiz, 108 öğrenci kapasitesine sahip olup tesisimizde 6 adet sınıf, yemekhane ve idari ofisler yer alacaktır. Köyceğiz Gelişim Mahallesi'nde ise gündüz bakım evi ve Kısamola Merkezi projemizi 55 milyon 644 bin TL yatırımla hayata geçiriyoruz. 1600 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Köyceğiz Gündüz Bakım Evimiz 80 öğrenci kapasiteli olup tesisimizde 4 adet sınıf, 2 adet etkinlik odası ve yemekhanenin yanı sıra bağımsız bir Kısamola merkezi de yer alacaktır. Her iki tesisimizde de merkezi klima sistemleri, endüstriyel mutfak ve 7 gün 24 saat izlenebilen yangın ve güvenlik sistemleri bulunacaktır. Ayrıca çatılarına kurulması planlanan güneş enerji panelleriyle yenilenebilir enerjiden yararlanılarak enerji verimliliğine katkı sağlanacaktır" dedi.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların gelişimini destekleyen ve ailelerin yaşamını kolaylaştıran hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, çocukların güvenli, sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümesi, geleceğe eşit fırsatlarla hazırlanmasını önemsediklerini açıkladı. Başkan Aras, her çocuğun nitelikli eğitim ve bakım hizmetlerine erişebilmesini, ailelerin de çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri alanlara sahip olmasını istediklerini belirterek Köyceğiz, Ortaca ve Datça ilçelerinde yeni kreşlerin yapımını sürdürdüklerini açıkladı.